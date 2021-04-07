РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске более 25 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске продолжают вакцинировать граждан от коронавируса. За последние две недели начался рост числа жителей, желающих получить вакцину от Covid-19. За 14 дней прирост составил 40%. Всего на текущий день привиты 25 295 человек, в том числе 6 558 жителей в возрасте старше 60 лет.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России 18 января. Ее цель – охват прививками 60% взрослого населения. В Подольске должны вакцинировать более 156 тыс. человек.

Граждане, прошедшие вакцинацию, должны продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение трех недель после второй прививки.

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