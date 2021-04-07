РИАМО - 7 апр. До 2024 года новое жилье по программе реновации в Ломоносовском районе Москвы получат более 900 человек, подобраны две стартовые площадки, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Под снос определены четыре панельных дома, построенные в период с 1959 по 1963 год. Объекты расположены по адресам: улица Вавилова, дом 76, Ленинский проспект, дом 85 корпуса 2 и 3, улица Панферова, дом 16 корпус 2.

Для волнового переселения в районе удалось подобрать две стартовые площадки, которые располагаются на улице Архитектора Власова, владение 2, на улице Вавилова, владение 76.

Для района разработали проект планировки территории. Для новоселов возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, а также детсад с бассейном на 300 мест площадью свыше 6 тыс. кв. м.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн москвичей.