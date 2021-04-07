РИАМО - 7 апр. Депутаты Мосгордумы поддержали установку в столице памятника турецкому поэту Юнусу Эмре, передает корреспондент РИАМО.
По итогам голосования проект установки памятника был одобрен.
Кроме того, большинство депутатов Мосгордумы одобрили место установки памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке, владение 45.
В Москве также установят мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам Автомобильного завода имени Ленинского комсомола и памятник академику и лауреату Нобелевской премии Николаю Семенову.
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