«Монумент (Юнусу Эмре – ред.) планировалось возвести в рамках проводимого в 2019 году перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Соответствующее обращение поступило ранее от департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, посольства Турецкой Республики в Москве», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.