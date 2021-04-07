РИАМО - 7 апр. Движение транспорта перекрыли по Большому Николоворобинскому переулку из-за обвала строительных лесов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как сообщают «Вести», строительные леса обрушились во время реконструкции трехэтажного дома в центре столицы. Происшествие случилось в месте, где Большой Николоворобинский переулок примыкает к Серебрянической набережной. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам очевидцев инцидента, стены дома разрушались, а на пешеходную зону периодически падали кирпичи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Согласно данным «Яндекс. Пробки», плотность движения в столице оценивается в шесть баллов. Самая напряженная ситуация в центре мегаполиса.

К 18 часам плотность движения возрастет до 7 баллов.

Видео обрушения строительных лесов в центре Москвы>>