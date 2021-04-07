РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 апр. В Домодедове обсудили стандарты, содержание и уборку дворовых территорий с представителями дорожного блока и ЖКХ из 17-ти городских округов Подмосковья, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Кустовое совещание провела заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова.

Она отметила важность приведения к единому стилю малых архитектурных форм во дворах и общественных пространствах. Также уделили особое внимание контролю за ремонтом дорог через мобильные приложения.