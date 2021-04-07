РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске мошенники вынуждают жителей менять действующие приборы учета, жителей попросили быть бдительными, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории городского округа появились мошенники. Сотрудники лжеорганизации вынуждают жителей производить замены приборов учета в частных жилых домах и квартирах на платной основе. Листовки появляются в почтовых ящиках. Мошенники стучатся в двери и предлагают поверить даже действующие водомеры.

МУП «Водоканал» Подольска обратил внимание потребителей, что замена прибора учета, выполненная с нарушениями процедуры, установленной законодательством, может принести непредвиденные и значительные финансовые потери. Граждан попросили быть бдительными.

Подробную информацию о порядке замены приборов учета можно узнать в МУП «Водоканал» по одному из телефонов: 8(496)754-64-88, 8(496)757-36-63, 8(496)750-04-88.