РИАМО - 7 апр. Московские власти планируют обновление газопроводных сетей в трех округах столицы - центре, севере и востоке, проект уже одобрен, сообщается на официальном сайте мэра города.

На участке с адресными ориентирами: 1-й Тружеников переулок, 2-й Тружеников переулок, 6-й Ростовский переулок, 7-й Ростовский переулок была одобрена реконструкция газопровода низкого давления.Протяженность трассы газопровода составляет 1,35 км. На этом же участке планируют провести работы по прокладке электрокабеля длиной 0,5 км.

На севере столицы по адресным ориентирам: улица Нижняя Масловка, улица 2-я Квесисская реконструируют газопровод низкого давления, работы уже одобрены. Протяженность трассы проектируемого газопровода составляет 1,8 км.

На востоке мегаполиса по адресу: шоссе Измайловское, дом 62, реконструируют газопровод среднего и низкого давления. Длина трассы – 1,8 км. Работы по прокладке электрокабеля длиной 0,55 км пройдут здесь же.

Работы позволят повысить качество и надежность газоснабжения для горожан.