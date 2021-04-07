РИАМО - 7 апр. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что сейчас в правительстве РФ разрабатывают новый критерий подсчета уровня бедности, сообщает kp.ru.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, который будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», - подчеркнул Кудрин.

Он уточнил, что кабинет министров страны сейчас рассматривает предложения аудиторов, которые ранее проанализировали меры российских властей для борьбы с бедностью.

Ранее Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов россиян ниже прожиточного минимума. По словам Кудрина, этот подход является рациональным.

По мнению главы Счетной палаты, рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что будет подталкивать работодателей быстрее повышать зарплаты.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>