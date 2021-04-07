РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Свыше 1,6 тыс. тепловизоров для измерения температуры тела в большом потоке людей выпустили на Красногорском заводе имени Зверева за год, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Красногорский завод имени Зверева холдинга «Швабе» представил на Международной промышленной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» инфракрасную систему измерения температуры IR236 и лазерный хирургический комплекс «АЛХК-01 «Зенит».

«Более 1,6 тыс. тепловизоров было произведено за год на КМЗ при поддержке Фонда развития промышленности. Они установлены на всех вокзалах Москвы и крупных городов России, в административных зданиях, аэропорту Внуково. Отличаются высокой точностью измерения температуры тела в большом потоке людей», - отметил генеральный директор завода Александр Новиков.

Он также добавил, что комплекс «АЛХК-01 «Зенит» позволяет проводить сложные гинекологические операции.

«Благодаря автоматизированной работе с помощью компьютера риск возникновения ошибки из-за человеческого фактора равен нулю», - подчеркнул Новиков.

В Ташкент прибыли представители промышленных компаний из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. «Иннопром» является отличной площадкой для формирования новых проектов кооперации и подписания взаимовыгодных договоров и соглашений.