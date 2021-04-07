РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. В городском округе Мытищи более 83 тысяч жителей пользуются социальными льготами, сообщил герой России, депутат Государственной думы, летчик-космонавт Максим Сураев.

Сураев встретился с сотрудниками и пообщался с начальником Мытищинского управления соцзащиты Ириной Скворцовой о наиболее частых обращениях граждан.

«Управление социальной защиты - это одно из ключевых подразделений муниципальных органов власти, оказывающее значимую помощь наиболее социально уязвимым категориям жителей. На данный момент в той или иной степени более 83 тысяч жителей Мытищ пользуются социальными льготами федерального или регионального уровня, перечень которых достаточно большой», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что каждый житель может обратиться за консультацией к представителю управления, где ему расскажут о положенных льготах, помогут собрать и подать пакет документов для получения услуги. Также управление обеспечивает деятельность подведомственных социальных учреждений, находящихся на территории муниципалитета: детский дом, дом-интернат для престарелых, детский центр «Преображение» и другие. И все это обслуживают 48 сотрудников управления социальной защиты.