РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске на «Тотальном диктанте» 10 апреля на площадке в ДК «Октябрь» текст будет читать художница Татьяна Калина, также она расскажет о китайской и акварельной живописи и нарисует магнолию в китайском стиле, сообщила сама Калина.

10 апреля на площадке Центральной библиотеки в ДК «Октябрь» художник, арт-директор, продюсер и основатель проекта «Калина-АРТ» Татьяна Калина будет читать текст «Тотального диктанта». Начало в 14:00.

Перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма «Обещания» по сценарию автора текста «Тотального диктанта-2021» Дмитрия Глуховского. В нем расскажут историю, часть которой желающие и будут писать. В съемках фильма, который поставила Лана Влади, приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко.

После диктанта Калина расскажет о китайской и акварельной живописи и нарисует магнолию в стиле Гунби.

В Подольске 31 марта открылась регистрация на семь очных площадках для написания Тотального диктанта. Она продлится до 10 апреля. Количество мест ограничено. Также есть возможность написать диктант дома и принести работу на проверку или в формате online на сайте.

Тотальный диктант в Подольске можно написать на следующих площадках: в АНО «Московский областной колледж информации и технологий» на улице Комсомольская, 1, в Центральной библиотеке в ДК «Октябрь» на улице Свердлова, 38, библиотеке №1 имени Павла Северного на улице Революционный проспект, 32/34, библиотеке № 2 на проспекте Юных ленинцев, 32, библиотеке № 12 на улице Молодежная, 9, библиотека №26 в микрорайоне Климовск на проспекте 5-летия Октября, 13, Библиотеке №28 в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 32.