РИАМО - 7 апр. Выпадение мокрого снега прогнозируют в Москве в ночь на четверг, ожидается восстановление временного снежного покрова высотой до 2 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ожидается, что снег пройдет ближе к концу ночи. Однако утром он растает.

Ранее синоптики обещали, что снег полностью сойдет к 6-7 апреля. Так и произошло, но островки снега остались в лесопарках столицы и в сильно затененных уголках. Температура воздуха в Москве днем прогревается до плюс 10 градусов.

В четверг в Москве ожидается небольшое похолодание в связи с выходом из южного циклона. Из-за сильных порывов ветра в этот день в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, что означает потенциально опасную погоду. Температура ночью упадет до плюс 1 градуса, а днем не поднимется выше плюс 6 градусов.

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