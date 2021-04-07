РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. 53-летней жительнице подмосковного Красногорска предъявили обвинение в убийстве двух человек и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Следователь следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области предъявил обвинение 53-летней местной жительнице в убийстве сожителя и подруги на почве ревности. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года в Красногорске обвиняемая, придя в свою квартиру, уличила сожителя в измене с подругой. На почве ревности женщина нанесла ножом множественные удары в область груди своему сожителю и подруге. После задержания она написала явку с повинной.

К настоящему времени по уголовному делу следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, изъяли нож, следы рук и одежду обвиняемой, провели проверку показаний на месте, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.