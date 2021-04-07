РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. В городском округе Мытищи было принято решение о закрытии калиток на всех ж/д станциях округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На станции Мытищи, обладающей самым большим пассажиропотоком, прошел очередной профилактических рейд. Сотрудники администрации округа и административно-пассажирской инспекции области выявляли нарушителей, которые пересекали железнодорожные пути в неположенном месте. Поводом для проверки стал смертельный случай, который произошел на станции 26 марта.

Заместитель начальника межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Подмосковья Олег Филимонов отметил, что гражданин, пытаясь залезть на платформу, чтобы сэкономить на проезде, был зажат между поездом и платформой. Закончилось все трагически, он получил травмы несовместимые с жизнью.

«Люди продолжают рисковать жизнью, пытаясь сэкономить деньги или время. Технологические проходы и отверстия в заборах периодически завариваются, но ограждения выламывают снова. И люди бездумно переходят по железнодорожным путям с одной части города на другую. В связи с этим мы проводим систематические осмотры железнодорожной инфраструктуры на предмет выломанных ограждений, через которые люди проникают на пути. Даются указания на устранение данных нарушений», - сказал Филимонов.

В районе станции Мытищи ограждение было установлено по результатам обследования, проведенного ранее. Но даже, если выходы на пути закрыты, жители все равно находят лазейку. Так произошло и 26 марта.

«Мы своими силами закрыли все отверстия в заборах, чтобы устранить «народные тропы», и со стороны улицы Колонцова, и со стороны автовокзала. Меры были приняты, были заварены все 16 технологических проходов, но некоторых граждан это не останавливает. Жители просто срезают калитки. Поэтому было принято решение о закрытии калиток на всех станциях округа. Для этого будет применен спецматериал, чтобы нельзя было срезать ограждение», - отметил старший инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Александр Коломников.

В связи с участившимися трагическими случаями приказом губернатора области поставлена задача закрыть все возможные пути для выхода граждан на рельсы.