РИАМО - 7 апр. В Серпуховском музее завершает свою работу выставка «Мир, сотворенный заново», которую с момента открытия уже успели посетить более 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Выставка посвящена русской художественной культуре конца XIX – начала ХХ столетий. Экспозиционное пространство разделено на семь тематических разделов: от первозданного хаоса до мира, измененного человеком.

«Мир, сотворенный заново» — это 87 шедевров из семи музеев страны. Более 20 выдающихся имен: Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон и свыше 10 художественных направлений.

Выставка вызвала большой интерес у профессионального сообщества: сотрудники музеев, художники, искусствоведы, известные деятели культуры оставили свои восторженные видео-отзывы. Музей начинает публиковать эти ролики у себя в социальных сетях, первым из таких стал комментарий ведущего теоретика русского авангарда, эксперта живописи и издателя Андрея Сарабьянова.

Выставка работает до 11 апреля. Билеты можно приобрести на сайте музея.