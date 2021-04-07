РИАМО - 7 апр. Министерство ЖКХ Подмосковья подготовило реестр добросовестных транспортировщиков, которые перевозят строительные отходы на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

В реестр включили транспортировщиков, которые имеют лицензию и заключили соглашение, предусматривающее транспортировку стройотходов на спецплощадки и комплексы по переработке отходов (КПО).

«Реестр — наш дополнительный способ бороться с возникновением несанкционированных свалок строительных отходов. Специальная техника, используемая перевозчиками, оборудована под транспортировку строительных отходов и оснащена аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с передачей информации на единый диспетчерский пункт. Это позволяет иметь гарантии добросовестного выполнения перевозчиками своих обязательств, а надзорные органы смогут контролировать их в случае нарушений», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Для перемещения стройотходов по территории Московской области необходимо подключиться к Региональной навигационной системе Московской области, быть участником информационного взаимодействия информационной системы «Электронный талон» и осуществлять перемещение отходов на основании талонов, сформированных в системе отходопроизводителем.

К транспортировщикам, работающим без разрешений, с 1 июня будут применятся меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ. С 1 сентября будет предусмотрена административная ответственность в соответствии с законом Московской области.

Ознакомиться со реестром можно на сайте министерства ЖКХ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» или по ссылке. Список официальных транспортировщиков будет пополняться.

Жителям региона напомнили, что строительные отходы запрещено размещать на придомовых контейнерных площадках и в баках, предназначенных для бытового мусора. К строительным отходам относятся остатки сырья, материалов, изделий и иных продуктов, образующихся при ремонте квартир, домов, а также реконструкции и сносе зданий и объектов.

Пять комплексов по переработке строительных отходов появятся в Подмосковье>>