РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 апр. В Щелкове этой весной высадят более 170 тысяч цветов, в апреле подготовят почву, клумбы очистят от сорняков, проведут ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм, подготовят посадочный материал, затем приступят к разбивке цветников, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Среди цветов, которые украсят улицы города: тюльпаны, бегонии, тагетесы (бархатцы), виолы, лаванды, петунии, цинерарии и другие», - говорится в сообщении.

В рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода в Подмосковье высадят свыше 6,6 миллиона цветов на более чем 2 тысячах цветниках, об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.