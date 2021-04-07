РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 апр. Гостей клуба «Активное долголетие» из Подмосковья познакомили с достопримечательностями Котельников, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Сегодня один из главных христианских праздников - Благовещение. В рамках Губернаторского проекта «Активное долголетие» сотрудники библиотек Культурного комплекса «Котельники» встретили участников из подмосковных городов Одинцово и Лыткарино.

Гости посетили храм Казанской иконы Божией Матери, послушали историю его создания. Также сотрудники библиотек провели для них экскурсию по достопримечательностям города.

В Московской области реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». В городском округе Котельники в него входят порядка 200 человек. Это жители старшего поколения. Для них проходят различные мероприятия, в том числе спортивные, культурные и так далее.