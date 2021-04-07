РИАМО - 7 апр. В столице началась эвакуация персонала и посетителей из здания Московского городского суда, сообщили в пресс-службе суда.

«В настоящий момент суд эвакуируют. Причина пока нам не известна», — сказали в пресс-службе.

По данным СМИ, суд эвакуируют после сообщения о минировании. Ранее столичная полиция начала доследственную проверку после минирования торговых центров и здания Совета Федерации.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех школах, детских садах и больницах Подмосковья ранее также поступило в экстренные службы.