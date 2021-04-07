РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. В очном формате в школах городского округа Люберцы пройдут праздники последнего звонка и выпускные вечера, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Последний звонок и выпускной в Подмосковье в этом году пройдут в традиционном очном формате. Даты проведения праздничных мероприятий определят сами школы: 21 или 22 мая для последнего звонка и 25 или 26 июня – для выпускных», - отметила Каклюгина.

По словам министра, праздничные мероприятия в школах будут организованы с соблюдением всех требований безопасности.