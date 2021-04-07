РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 апр. В подмосковных Котельниках проведут реконструкцию ТЦ «МЕГА Белая дача» к 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В ТЦ «МЕГА Белая Дача» прошло мероприятие, посвященное реконструкции торгового центра, запланированной на 2022 год.

В мероприятии приняли участие глава Котельников Сергей Жигалкин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, посол Королевства Швеции Малена Морд, первый заместитель главы Александр Чуприн, заместитель главы Мария Галузо, председатели совета директоров и другие почетные гости. Управляющий торгового центра Люк Мужель представил презентацию, в которой рассказал о предстоящей реконструкции торгового центра.

Жигалкин поприветствовал присутствующих гостей и отметил, что «МЕГА» - не просто торговый центр, а также надежный партнер и друг города.

«Торговый центр «МЕГА Белая Дача» - наши друзья и партнеры. Вы самый крупный торговый центр в Европе. Очень приятно, что вы участвуете в социальной жизни нашего города, праздниках, благотворительных мероприятиях, сотрудничаете с участниками проекта «Активное долголетие», помогаете многодетным семьям, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья», - сказал Сергей Жигалкин.

Кроме того, гости осмотрели пункт вакцинации, расположенный во втором здании, а также сам торговый центр. Глава Котельников отметил, что модернизация «МЕГИ» станет эффективным проектом за ближайшее время.

«Я уверен, что модернизация позволит создать такой торговый центр, которого нет еще в нашей стране. Где арендаторы в обновленном здании эффективно смогут выстраивать взаимодействие с посетителями, а для гостей ваш торговый центр станет современным пространством для отдыха, встреч, общения и просто место для приятного нахождения. Желаю успехов, развития и процветания! Всех благ! Спасибо, за ваш вклад в социальную жизнь городского округа», - добавил он.

Заключительной частью стала церемония закладки главой города и руководством «МЕГИ» строительного камня родом из Швеции - он будет заложен в обновленный фундамент торгового центра. Проект обновления будет включать в себя внутреннее и внешнее обновление «МЕГИ»: модернизацию интерьеров галерей, внешних фасадов, подземных входов и пешеходных дорожек, зон отдыха, туалетов, комнат матери и ребенка, игровых площадок.