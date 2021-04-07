РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» вывез на переработку 700 л «добрых крышечек» из подмосковного Подольска и ряда других городов, сообщает пресс-служба предприятия.

На днях регоператор МСК-НТ отправил на переработку очередной урожай «добрых крышечек», собранных волонтерами Пущина, Чехова и Подольска. Более 300 литров ценного пластика предоставили региональному оператору в школе № 1 города Пущино, 400 литров пластика - в пунктах приема «Добрых крышечек» КЦ «Дружба», Школы искусств города Чехова, гипермаркета «Леруа Мерлен» в Климовске.

Учащихся школы № 1 города Пущино можно назвать настоящими активистами раздельного сбора отходов. Кроме пластика, школьники регулярно сдают на переработку батарейки и макулатуру. Благодаря экологическому воспитанию, в учреждении успешно развивается волонтерское и экологическое движение.

Компания регионального оператора ООО «МСК-НТ» в Московской области уже третий год является официальным партнером благотворительной акции «Добрые крышечки». Цель акции — помощь детям с особенностями развития. Собирая крышечки, участники проекта одновременно приобщаются к раздельному сбору отходов и вносят посильный вклад в дело защиты окружающей среды. В ООО «МСК-НТ» отмечают, что с каждым днем акция набирает обороты, к ней присоединяется все больше юных и взрослых жителей южного Подмосковья.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует вывоз собранного вторсырья на переработку. Адреса открытых пунктов сбора размещены на официальном сайте регоператора по ссылке.