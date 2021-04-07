РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Шести дошкольным образовательным организациям городского округа Люберцы присвоен статус инновационных площадок федерального уровня, сообщает управление образованием администрации муниципалитета.

Научно-исследовательским институтом дошкольного образования «Воспитатели России» статус инновационных площадок федерального уровня присвоен шести детским садам городского округа: №№ 5, 6, 8, 16, 100, 1720.

Детскому саду № 5 «Золотой ключик» присвоен статус инновационной площадки по направлению «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности дошкольников».

Детскому саду № 6 «Белоснежка» - по нескольким направлениям: «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум», «Формирование физической культуры детей дошкольного возраста», «Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО».

Детскому саду № 8 «Теремок» - по направлению «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник».

Детскому саду № 16 «Самолетик» - по направлению «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник».

Детскому саду № 100 «Дюймовочка» - по направлению «Образовательный модуль «Мир головоломок - смарт-тренинг для дошкольников».

Детскому саду № 1720 «Новости» - по направлению «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник».