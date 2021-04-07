РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Жителей подмосковного Подольска попросили не оформлять налоговый вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию, если они не заключали договор с негосударственным пенсионным фондом или не делали добровольное пенсионное страхование, в соцсетях распространяют фейковую инструкцию, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Налоговые органы Московской области проводят разъяснения в связи с распространением в социальных сетях ложной информации о возможности получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. В социальных сетях продолжает распространяться видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.

Согласно пункту 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ социальным налоговым вычетом могут воспользоваться только те физические лица, которые самостоятельно уплачивали дополнительные взносы на накопительную пенсию и могут это документально подтвердить. Подтверждающими документами являются копия договора с негосударственным пенсионным фондом или копия договора добровольного пенсионного страхования, а также копии платежных документов об уплате взносов, либо справка от работодателя о суммах взносов, удержанных из заработной платы физического лица и перечисленных в Пенсионный фонд.

Гражданам предлагают сформировать на Едином портале государственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, после чего принять данные из выписки в качестве суммы для социального вычета. После этого гражданину рекомендуют заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» и получить деньги.

УФНС России по Московской области предупреждает, что такой порядок получения социального налогового вычета противоречит налоговому законодательству. Выписка Пенсионного фонда, сформированная на портале госуслуг, не является документом, подтверждающим расходы непосредственно физического лица, и не может являться основанием для предоставления налогового вычета.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам проверки налоговой декларации.