РИАМО - 7 апр. Анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех школах, детских садах и больницах Подмосковья поступило в экстренные службы, передает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение о минировании всех школ, детских садов и больниц на территории Московской области», - сказал собеседник агентства.

Сейчас здания осматривают кинологи с собаками на наличие взрывных устройств. 2 и 4 апреля поступали аналогичные угрозы. Все они оказались ложными.

Ранее в Москве полиция начала доследственную проверку после «минирования» торговых центров и здания Совета Федерации.