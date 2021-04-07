РИАМО - 7 апр. В связи с введенными ограничениями в работе Zoom изменений в учебном процессе школ РФ не предвидится, учреждения образования будут ориентироваться на отечественную систему «Сферум», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы будем ориентироваться больше на отечественный софт», – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сферум» представляет собой отечественную систему видеоконференцсвязи. Ее уже представили широкой публике.

Ранее американская компания Zoom Video Communications запретила дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom для госучреждений и госкомпаний РФ.

Zoom дает возможность организовать видеоконференцию, сервис стал популярен в прошлом году из-за введения ограничений, связанных с Covid-19.

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