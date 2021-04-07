РИАМО - 7 апр. После зимы стеклянные фасады конкорсов на МЦД-1 и МЦД-2 отмывают альпинисты, на первом диаметре они находятся на станциях Сетуни, Новодачной и Долгопрудной, а на втором – на Нахабино, Опалихе, Пенягино, Волоколамской, Стрешнево, Новохохловской, Курьяново, Остафьево и Подольске, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Подготовка пассажирской инфраструктуры к летним перевозкам ведется на МЖД вместе с АО «Центральная ППК», на станциях промываются платформы, ограждения, вестибюли с тоннелями, а также конкорсы.

На платформах промываются брусчатка и ограждения. Для этого используются приборы подачи воды для мойки высокого давления. В рамках работ также отмываются навигационные указатели, лавочки, урны. Лакокрасочное покрытие обновляется при необходимости.

Под мытье, которое проходит в вестибюлях, попали входные, турникетные и кассовые зоны, эскалаторы, а также подъемники для маломобильных граждан, стены, полы в пешеходных тоннелях, сходы с них на платформы и территорию города, наружные блоки кондиционеров.

В уборке одной станции участвует восемь-десять человек, работы ведутся в течение двух-трех дней.

Кроме того, на станциях ежедневно каждые два часа дезинфицируют все контактные поверхности. Подобные работы проводятся и на МЦК. Здесь нужно привести в порядок 48 платформ и 13 транспортно-пересадочных узлов, которые относятся к ОАО «РЖД».

Полосы отвода железной дороги очищаются от мусора. С приходом устойчивой теплой погоды на территориях, которые прилегают к станциям, силами железнодорожников будут высажены саженцы деревьев и декоративных кустарников. На клумбах появятся цветы.