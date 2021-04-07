РИАМО - 7 апр. Мужчину, который заманил двух подростков в нежилое здание и надругался над ними, задержали в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 5 апреля в Южном Бутове. Мужчина обманом заманил детей в нежилое строение на Большой Бутовской улице, где под угрозой убийства совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего сбежал.

«Дети рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Задержан мужчина 1973 года рождения, им оказался ранее судимый москвич», — сказала Иванова.

Для проверки его психического здоровья будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений.