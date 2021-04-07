РИАМО - 7 апр. Таможенники в Подмосковье задержали мужчину при получении посылки с наркотическим средством МДМА (экстази), сообщает пресс-служба Московской областной таможни.

В международном почтовом отправлении из Нидерландов обнаружили пакетик с 10 г наркотика. Он был спрятан внутри упаковки из-под конфет. При получении посылки в почтовом отделении в Ногинске сотрудники таможни задержали 28-летнего мужчину.

В квартире у него позже нашли приспособления для фасовки и употребления наркотиков, а также несколько десятков свертков и пакетов с различными веществами общей массой около 100 г. Задержанный пояснил, что внутри свертков находится марихуана, гашиш, МДМА и ЛСД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и крупный штраф.