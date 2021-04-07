РИАМО - 7 апр. В доме правительства Московской области прошла церемония награждения победителей конкурса «Педагогический дебют», передает корреспондент РИАМО.
Она отметила, что в Московской области есть меры поддержки молодых педагогов.
«У нас хорошая динамика: ежегодно порядка 1,5 тысяч молодых специалистов трудоустраиваются в образовательные учреждения региона. На данный момент школы Подмосковья укомплектованы учителями на 99%. Мы видим, что молодые ребята хотят работать в образовательных учреждениях Подмосковья, это очень приятно. Мы, в свою очередь, создаем для них комфортные условия», - добавила Забралова.
По ее словам, для молодых педагогов существуют «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются по частям: в первый год работы – 50 тысяч рублей, а в конце второго года – 100 тысяч рублей. Также молодые педагоги ежемесячно получают доплату в размере 6 тысяч рублей.
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