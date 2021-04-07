РИАМО - 7 апр. В доме правительства Московской области прошла церемония награждения победителей конкурса «Педагогический дебют», передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня было награждение по конкурсу «Педагогический дебют». Он проходит уже в шестой раз в Подмосковье. По известным причинам в прошлом году мы не смогли очно наградить наших победителей, но все равно мы проводили конкурс и очень рады, что талантливые молодые ребята, которые стремятся вперед, работают в Подмосковье, обучают наших детей, мы им очень сильно благодарны. У нас в этом году было 50 участников, победили 5 человек, 5 конкурсантов, и 4 в конкурсе «Начало начал» - это учителя младших классов», - сказала первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

Она отметила, что в Московской области есть меры поддержки молодых педагогов.

«У нас хорошая динамика: ежегодно порядка 1,5 тысяч молодых специалистов трудоустраиваются в образовательные учреждения региона. На данный момент школы Подмосковья укомплектованы учителями на 99%. Мы видим, что молодые ребята хотят работать в образовательных учреждениях Подмосковья, это очень приятно. Мы, в свою очередь, создаем для них комфортные условия», - добавила Забралова.

По ее словам, для молодых педагогов существуют «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются по частям: в первый год работы – 50 тысяч рублей, а в конце второго года – 100 тысяч рублей. Также молодые педагоги ежемесячно получают доплату в размере 6 тысяч рублей.