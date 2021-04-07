РИАМО - 7 апр. Коммунальщики приступают к промывке после зимы фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее сотрудники «Гормоста» уже промыли легендарный фонтан «Золотой колос».

«Как и полагается на объектах культурного наследия, все работы идут бережно, вручную и занимают целых пять дней», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, зимой фонтаны тоже не остаются без внимания: специалисты чинят насосное оборудование, подсветку, меняют фильтры и проверяют все коммуникации.

Всего в Москве до конца апреля в порядок приведут около 2 тыс. объектов — мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и памятники.

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