РИАМО - 7 апр. Коммунальщики приступают к промывке после зимы фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что ранее сотрудники «Гормоста» уже промыли легендарный фонтан «Золотой колос».
По его словам, зимой фонтаны тоже не остаются без внимания: специалисты чинят насосное оборудование, подсветку, меняют фильтры и проверяют все коммуникации.
Всего в Москве до конца апреля в порядок приведут около 2 тыс. объектов — мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и памятники.
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