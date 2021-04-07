РИАМО - 7 апр. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выяснит обстоятельства инцидента в Жуковском, где водитель высадил 15-летнюю школьницу из маршрутки и обозвал ее проституткой.

Ранее СМИ сообщили о том, что водитель маршрутки в подмосковном Жуковском оскорбил девочку-подростка, назвав ее проституткой, и отказался ее везти, несмотря на то, что она заплатила за проезд. В итоге мужчина вернул ей деньги и школьница пошла домой пешком.

«С этим, кончено, будут разбираться – почему он не поехал, почему он ее высадил. Госдума уже приняла закон, который запрещает водителям общественного транспорта высаживать детей за неуплату. Таким образом, теперь вообще нельзя высадить ребенка ни под каким предлогом», – сказала Мишонова в эфире «Радио 1».

Она добавила, что в спорных случаях водителю нужно связываться с полицией, с родителями и в любом случае довезти ребенка до места назначения.

Мишонова также напомнила, что ответственность за ребенка до 18 лет несут родители. Ему не нужно пытаться решать проблемы с чужими людьми самостоятельно.