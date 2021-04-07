РИАМО - 7 апр. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выяснит обстоятельства инцидента в Жуковском, где водитель высадил 15-летнюю школьницу из маршрутки и обозвал ее проституткой.
Ранее СМИ сообщили о том, что водитель маршрутки в подмосковном Жуковском оскорбил девочку-подростка, назвав ее проституткой, и отказался ее везти, несмотря на то, что она заплатила за проезд. В итоге мужчина вернул ей деньги и школьница пошла домой пешком.
Она добавила, что в спорных случаях водителю нужно связываться с полицией, с родителями и в любом случае довезти ребенка до места назначения.
Мишонова также напомнила, что ответственность за ребенка до 18 лет несут родители. Ему не нужно пытаться решать проблемы с чужими людьми самостоятельно.
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