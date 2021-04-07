Работа частных детективов кажется романтической, как в кино, а еще считается, что детективом должен быть брутальный мужчина в длинном плаще. Однако порой деликатными заданиями — от расследований супружеской неверности до поиска пропавших людей — занимаются и представительницы прекрасного пола. О тонкостях сыска и мифах вокруг своей профессии РИАМО рассказала частный детектив Олеся Пухова.

- Олеся, не секрет, что работа детектива считается чисто мужской. Расскажите, где вы учились и как пришли в эту профессию?

фото из личного архива Олеси Пуховой

- По образованию я — юрист в области информационной безопасности. На втором курсе университета я попала в детективное агентство к Олегу Пытову на практику, а точнее – подработку. Олег – отличный наставник. Мне было очень интересно, к тому же оказалось, что я – ценный работник. До окончания учебы я работала в этом агентстве, а потом решила, что хочу открыть собственное, клиентами которого будут только женщины.

В таком формате я проработала несколько лет, но ко мне обращалось все больше мужчин, которые говорили, что моя работа исключительно с женщинами – это дискриминация. В итоге я включила их в список своих клиентов.

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- А что нужно, чтобы стать частным детективом?

- Нужно иметь высшее юридическое образование либо стаж работы в следственных органах или на других должностях, подразумевающих оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Кроме того, можно пройти специальные курсы – их преподают в нескольких центрах обучения, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и, наконец, получить лицензию на частную сыскную деятельность.

- Считается, что в частном сыске большинство обращений связано с супружескими изменами. Это так? И как понять, что тебе изменяют?

- За последние пять лет личное у людей отошло на второй план, и таких обращений практически не осталось. Теперь в основном запросы связаны с поиском людей —должников и мошенников, а также проверкой персонала и партнеров по бизнесу. Сегодня работодатели стали чаще проверять своих сотрудников, а бизнесмены — партнеров. Все экономят, никто не хочет терять средства из-за ненадежных людей.

Конечно, обращения по поводу подозрений в измене тоже бывают.

Тут все, как показывают в сериалах. Человек часто не отвечает на звонки, поздно возвращается домой, стал следить за собой. А еще в его телефоне и на компьютере неожиданно появился пароль.

- Можете ли вы отказаться от дела и почему?

- Конечно. Некоторые дела не вписываются в рамки профессиональной этики. Например, неэтично искать не должников, мошенников и пропавших, а тех, кто по каким-либо причинам не хочет быть найденным.

Бывает и так, что данных для поиска человека настолько мало, что эти поиски заведомо не дадут результата. Брать такие дела — значит вводить человека в заблуждение и давать ему необоснованную надежду.

А еще нередко люди, насмотревшись кино, просят оказать услуги, которые относятся не к моей компетенции, а к компетенции сотрудников правоохранительных органов.

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- Приходилось ли иметь дело с криминальными элементами?

- Такие обращения, конечно, бывают, хотя с подобным я сталкиваюсь крайне редко. И те, от кого они исходят, получают отрицательный ответ после первой же беседы, поскольку обычно их цели ясны сразу.

- Поделитесь самыми интересными случаями из практики?

- Был случай, когда жену моего клиента избили и он искал обидчиков, в том числе своими силами. По итогам поисков выяснилось, что его супругу избил ее любовник.

Другой любопытный случай: родители искали дочь, которая уехала учиться и пропала. Оказалось, что она сменила пол в тайне от них и скрывалась, так как опасалась, что ее аряд ли поймут.

Была и такая история: женщина обратилась к гадалке, та консультировала ее пару лет, а потом стала шантажировать. Суммы все увеличивались, а когда речь уже зашла о продаже имущества, клиентка обратилась ко мне. Оказалось, что гадалка входит в организованную группу лиц из другого региона, которая промышляла подобными делами на протяжении семи лет.

Запомнился мужчина, который к своим 35 годам успел жениться семь раз и с каждой своей супруги получить половину имущества.

Но вообще для нас это все — обыденность и просто работа, как для адвокатов.

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- Приходится ли вам работать по ночам или в выходные?

сайт мэра Москвы

Каких-то специфических особенностей в моей профессии нет. Я действительно часто работаю ночью, поскольку в это время никто не отвлекает и можно сосредоточиться на изучении информации. А еще с некоторых пор я не принимаю звонки в выходные и стараюсь заниматься в эти дни чем-то, не связанным с работой. Дело в том, что нагрузка 24/7 неизбежно сказывается на качестве работы в дальнейшем.

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- Из голливудских фильмов все знают, что у частного детектива обязательно должен быть револьвер, спрятанный под плащом. Так ли это?

Мало у кого из моих коллег есть оружие. Только у тех, пожалуй, кто увлекается охотой. Оно нам просто не нужно: мы – труженики интеллектуального поля.

- Как обстоит дело с доходами в вашей профессии? Кого больше среди ваших клиентов – состоятельных клиентов или людей с обычными доходами?

Частные детективы зарабатывают по-разному – тут все зависит от многих факторов, в частности, от категории дел, которые специалист берет напрямую. При этом сверхдоходов у нас нет. Крупные агентства, конечно, зарабатывают больше – но лишь потому, что могут брать больше дел. Одиночки же физически не могут обрабатывать большие объемы данных без потери качества работы.

- Сотрудничаете ли вы в рамках своей работы с полицейскими? И в чем главные отличия между вашей с ними работой?

Если детектив участвует в качестве третьего лица в каком-то деле, то он делится с полицейскими полученной им информацией, но не более того. Если же говорить о главных отличиях между нами и сотрудниками полиции, то последние наделены большим спектром полномочий и инструментов для расследований, но при этом очень ограничены временем и человеческим ресурсом.

Проще говоря, полицейские почти всегда очень сильно загружены. Частные детективы, в свою очередь, обладают большим временным ресурсом и навыками, но не обладают широкими полномочиями и инструментами – многие из них нам строго запрещает использовать закон о частной детективной деятельности.

Но, главное, в основном мы занимаемся сбором и анализом информации, которая никак не связана с нарушениями закона.

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- Насколько важны в работе частных детективов интернет и социальные сети? И часто ли к вам обращаются жертвы онлайн-преступлений?

Конечно, и интернет, и социальные сети – это мощный инструмент в нашей работе, а в последнее время – едва ли не главный. В сети есть все: главное - уметь это найти и проанализировать. Что касается онлайн-преступлений, то обращений много, и жертв шантажа среди таких клиентов больше всего.

Злоумышленники получают информацию о жертве – скажем, пикантные фото или переписки – а потом начинается шантаж. На втором месте по обращениям идет травля в сети.

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- Профессия детектива традиционно считается мужской. В чем, на ваш взгляд, плюсы женщины-детектива?

Раньше ко мне обращались преимущественно с личными вопросами. Когда я спрашивала, почему с ними обращаются ко мне, то клиенты обоих полов отвечали примерно одинаково. Они говорили что-то в духе: «Вы не осудите и вам не стыдно рассказать».

А иные клиенты идут ко мне специально с вопросами из сферы бизнеса. Они считают, что я, как женщина, буду более скрупулезно изучать информацию. А вообще у всех клиентов разная мотивация.

Я могу сказать, что у меня много коллег разного пола, которые являются серьезными профессионалами, каждый – в какой-то своей, узкой области. При этом совершенно не важно, кто работает детективом – женщина или мужчина. Главное в нашей работе – это найти общий язык с клиентом, понять, чего он хочет и как ему можно помочь.