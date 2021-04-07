РИАМО - 7 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегации из зарубежных государств в этом году не будут приглашаться в Москву на празднование 76-летия Победы, передает Федеральное агентство новостей.

Во время общения с журналистами Песков сообщил, что текущий год не является юбилейным, в связи с этим не планируется привлекать к празднованию иностранных участников.

При подготовке и проведении самого мероприятия будут учитываться все необходимые санитарные нормы, подчеркнул он.

Ранее военные завершили первую репетицию к параду Победы на полигоне Алабино в Подмосковье.

В торжественном мероприятии 9 мая будут задействованы 12 тыс. человек, 190 единиц вооружения и технических средств, а также 76 различных летательных аппаратов.