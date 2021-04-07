РИАМО - 7 апр. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине во время косметологической процедуры в Луховицах, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 4 марта. В косметологическом салоне женщине должны были сделать лифтинг лица. Сотрудник салона сделал укол анестетика рядом с ухом и у пострадавшей начался приступ эпилепсии. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину не удалось спасти.

Проведены медицинская и химическая экспертизы, запрошена и получена медицинская карта погибшей. По заключению эксперта, смерть наступила от отравления анестетическим препаратом.

Расследование и сбор доказательств продолжаются.