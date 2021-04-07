РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» стартовала Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021», горожане могут сообщать в полицию о фактах вовлечения несовершеннолетних в преступность, сообщает пресс-служба ведомства.

До 14 апреля по всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, можно сообщить по телефонам: 8(495)554-93-94 (дежурная часть), 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области).

Операция проводится в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, повышения уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за незаконный оборот.