РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Студенты медицинского колледжа организовали флешмоб у Люберецкого роддома и исполнили танец под песню Заслуженного артиста Московской области Александра Чайки, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие состоялось в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

«Порядка 300 студентов Московского областного медицинского колледжа №2 при участии сотрудников Люберецкого ДК провели флешмоб. В свете отступающей пандемии тема здоровья актуальна как никогда. Прекрасно, что в этот весенний день мы смогли так зажигательно привлечь внимание к празднованию Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, начиная с 1950 года», - сказал муниципальный куратор партпроекта «Культура малой Родины» Ильдар Невмятуллин.

Главный врач ГБУЗ МОЦОМД Татьяна Мельник поблагодарила участников флешмоба и пожелала студентам колледжа отличной учебы.