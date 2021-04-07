РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Новая ледовая арена открылась на стадионе «Зенит» в поселке Томилино городского округа Люберцы, на ней предусмотрены бесплатные занятия для детей по нескольким видам спорта, в том числе здесь обучаются игре в хоккей с мячом 40 юных спортсменов, сообщил куратор окружного ЦУР, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Ранее в городском округе не было крытой ледовой арены - в новый проект вложились инвесторы. Арена дает возможность проводить всесезонные занятия, она состоит из двух площадок: игровой и тренировочной. На льду могут заниматься 40 юных воспитанников хоккея с мячом», - пояснил Терюшков.

По его словам, дополнительные возможности для тренировок появились и для 90 начинающих фигуристов. Здесь также можно обучаться игре в футбол, заниматься гимнастикой, лыжным спортом, шахматами. Тренировки для детей проводятся бесплатно.

Он добавил, что на арене тренируются спортсмены - игроки в русский хоккей. Кроме того, здесь предусмотрены еженедельные занятия для участников проекта «Активное долголетие».

На стадионе «Зенит» расположены два футбольных поля с натуральным и искусственным покрытиями, площадка для воркаута. Здесь тренируются гимнасты, гандболисты, биатлонисты, лыжники.