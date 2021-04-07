РИАМО - 7 апр. Более 35 новых организаций привлечены на инвестиционные площадки в Подмосковье за первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В их числе — 18 новых резидентов индустриальных парков, а также 19 компаний привлечено на промплощадки и технопарки. Общий объем инвестиций составит порядка 4,5 млрд руб.

«Компаниями фактически уже инвестировано более 1,1 млрд руб. Планируется, что на территории области будет создано порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На территории Подмосковья функционирует 59 индустриальных парков.

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