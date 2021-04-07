РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Спортсмены клуба «Сакура» Люберец в составе сборной Московской области заняли второе место на первенстве России и Открытом всероссийском фестивале по всестилевому карате, сообщили в комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в городе Орел со 2 по 7 апреля. За звание лучших поборолись свыше 2 тыс. спортсменов из 55 регионов России.

Люберецкие спортсмены выступили на соревнованиях в составе сборной Московской области и заняли второе место. Помимо этого, воспитанник клуба «Сакура» Павел Клопов стал лидером Всероссийского фестиваля по всестилевому карате в дисциплине ката, а Максим Гусев завоевал бронзовую медаль первенства России в дисциплине ката.

Кроме того, Гусев выполнил норматив кандидата в мастера спорта и прошел отбор на спартакиаду школьников в возрасте 16-17 лет, которая пройдет в Анапе в сентябре.