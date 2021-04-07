Цефалгия или головная боль не является отдельной болезнью. Но если боли в голове носят острый и постоянный характер, то необходимо срочно обратиться к врачу.

В некоторых случаях специалист может порекомендовать как можно быстрее провести МРТ. Даже ночью со скидкой в Москве эту диагностику делают многие клиники.

При подозрении на опухолевые процессы томографию рекомендуется проходить с контрастом. Пациенту вводятся препараты на основе гадолиния. Это редкоземельный металл, позволяющий усилить четкость сосудов, артерий и вен на снимках.

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