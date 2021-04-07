РИАМО - 7 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации главы государства не пользуются сервисом Zoom, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее американская компания Zoom Video Communications запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom для российских государственных учреждений и госкомпаний. В Совете Федерации РФ не исключают взаимную блокировку.

«В ходе многочисленных ежедневных видеоконференций президент Zoom не пользуется, и в рабочих планах мы его тоже не используем», — сказал Песков.

Программа Zoom позволяет организовывать видеоконференции, сервис стал особо популярен в 2020 году после введения самоизоляции.