РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Сотрудники Подольского краеведческого музея проведут четыре пешеходные экскурсии до конца апреля, они будут проходить каждый выходной, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Жители подмосковного Подольска 10 апреля смогут посетить бесплатную экскурсию по новому пешеходному маршруту «Главный проспект. Страницы прошлого», сбор в 12:00 у памятника швейной машинке на Советской площади.

Затем начнутся платные экскурсии. Стоимость посещения музея гибкая, в зависимости от количества экскурсантов, и суммируется из расчета цены входного билета и экскурсионного обслуживания. Так, 17 апреля в 12:00 пройдет пешеходная экскурсия «По старым улицам Подольска. Исторический центр», сбор у памятника швейной машинке.

18 апреля в 12:00 начнется экскурсия «Усадьба «Медной Венеры», сбор у ворот усадьбы «Ивановское».

В последнюю субботу апреля 24 числа в 12:00 проведут «Прогулку по парку», сбор у памятника швейной машинке, затем группа направится в парк имени Виктора Талалихина.