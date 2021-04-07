РИАМО - 7 апр. СК начал проверку по информации о том, что житель деревни Алабушево подмосковного городского округа Солнечногорск запугивает семейную пару ветеранов, живущих по соседству, закидывая камнями их дом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным СМИ, мужчина неоднократно разбивал окна и уничтожал чужое имущество. О произошедшем рассказала дочь пенсионеров.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают участников конфликта.

Действиям мужчины будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.