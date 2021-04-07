РИАМО - 7 апр. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что резкого ослабления рубля из-за ситуации в Донбассе не ожидается, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также он подчеркнул, что ситуацию с рублем держит на контроле правительство России и Центробанк РФ.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что нагнетание напряженности вблизи российских границ — фактор, «который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки». При этом макроэкономическая ситуация стабильная и предсказуемая.

Утром в среду впервые с 5 ноября 2020 года курс доллара во время торгов на Московской бирже 7 апреля превысил 78 рублей. Евро поднялось выше 92 рублей впервые с 1 февраля 2020 года.