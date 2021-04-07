РИАМО - 7 апр. Zoom не является выдающейся площадкой для проведения видеоконференций, сервис просто оказался «под рукой» во время пандемии, также к приложению есть много нареканий, считает эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук.

Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в России корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций Zoom.

«Надо было что-то делать, и те же школы начали метаться в поисках платформ, которые могут провести видеоконференцию для достаточно большого количества участников. Они попали на Zoom, это попало в прессу, и Zoom таким образом поднялся. До этого он в общем-то не гремел на весь мир», – сказал Ющук в эфире радио Sputnik.

Эксперт сообщил, что к работе Zoom есть много нареканий. По его словам, сервис не всегда способен в некоммерческом режиме поддерживать высокое качество связи. Очень часто во время видеоконференций образуются «подвисания».

Он подчеркнул, что для госучреждений логичнее создать более стабильные и защищенные российские платформы.