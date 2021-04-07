РИАМО - 7 апр. Акция «Всеобщий музыкальный диктант» пройдет в четвертый раз 11 апреля в 12:00, в Московской области мероприятие состоится на семи площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Это международная просветительская акция для всех желающих, проводимая в атмосфере праздника музыкальной грамотности. Участие в ней примут Россия, Белоруссия, ДНР и Казахстан.

В Московской области мероприятие состоится в Клинской детской школе искусств имени П.И. Чайковского, в детской школе искусств города Видное, в Московском областном базовом музыкальном колледже имени А.Н. Скрябина, в детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса», в детской школе искусств городского округа Луховицы и в ее филиалах (Белоомутском и Газопроводском отделениях).

Более 150 участникам региона предстоит прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал.

Работы участников будут проверяться преподавателями по сольфеджио по централизованно разработанным критериям. При желании от оценки можно отказаться. Награждение отличников Москвы и Московской области состоится в Мемориальном музее-квартире Ел.Ф. Гнесиной.