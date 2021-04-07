РИАМО - 7 апр. С 1 апреля текущего года изменился подход к размеру и правилам назначения пособия для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Его размер увеличен для семей, чей доход с учетом назначенной суммы не превышает прожиточного минимума, при этом при назначении выплат теперь будет учитываться имущество семьи, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«При назначении пособия теперь будут учитываться доходы и имущество семьи. При этом также будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи учитываться больше не будут», — сказала Фаевская журналистам.

Она добавила, что выплата предоставляется малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

«При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России и иметь постоянное место жительства в Московской области», — подчеркнула Фаевская.

Министр отметила, что с 1 января 2021 года действует трехступенчатая система начисления пособия — 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума для детей. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи.

«Базовый размер выплаты 50% от прожиточного минимума — 6,7 тыс. руб. Если базовое пособие не позволяет поднять доход до среднедушевого дохода, то 75% прожиточного минимума — 10,1 тыс. руб. Если повышенный размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, тогда 100% прожиточного минимума — 13,5 тыс. руб.», — пояснила Фаевская.

По ее словам, семья подает документы один раз. Сделать это можно через единый портал государственных услуг. Одному из родителей достаточно просто заполнить заявление — все необходимые данные будут получены из государственных информационных систем.

Как будут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам>>