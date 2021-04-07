РИАМО - 7 апр. Тело советского и российского вирусолога, академика РАН Иосифа Атабекова было найдено в среду в квартире на Ломоносовском проспекте в столице, сообщает РЕН ТВ.

Ученый скончался в возрасте 86 лет. Следов насильственной смерти не зафиксировали.

Атабеков стал автором первого в России патента на трансгенные растения. Также он занимал должность заведующего кафедрой вирусологии МГУ. За свою жизнь получил более 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения.