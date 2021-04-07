РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 апр. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил отработку вызовов в Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жигалкин совместно с жителями и членами Общественной палаты посетил службу. Он посмотрел, как отрабатываются обращения жителей, поступающие по номеру 112. В настоящее время в ЕДДС работают 15 сотрудников. Круглосуточное дежурство ведется посменно, в каждой смене по три человека. В день поступает от 150 звонков и более.

В ЕДДС заведена система «Безопасный регион» для помощи в реагировании на экстренную ситуацию. По итогам прошлого года служба Котельников заняла пятое место в рейтинге муниципалитетов Московской области с численностью жителей до 100 тыс.

Жигалкин отметил профессиональную работу специалистов. В этом году показатели будут улучшены.